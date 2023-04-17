Adana'da evde ölü bulunan 2 aylık bebeğin babası da tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde 2 aylık bebeğin ölü bulunmasına ilişkin annenin ardından firari baba da tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde 2 aylık bebeğin ölü bulunmasına ilişkin annenin ardından firari baba da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde bir hafta yalnız bırakıldığı ileri sürülen 2 aylık Mehtap T'nin 10 Nisan'da ölü bulunmasına ilişkin baba Suat T'nin (42) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Polis, olaydan sonra annesi tutuklanan bebeğin babası Suat T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bebeğin evde yalnız bırakıldığı iddia edilmişti

İstiklal Mahallesi'nde müstakil bir evin ikinci katında ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istemiş, evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirmişti.

İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, Ayşegül T'nin 2 aylık kızı Mehtap T'yi ölü bulmuş, anne gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T'nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürülmüş, Ayşegül T. tutuklanmıştı.