Adana'da evde çıkan yangında hasar oluştu - Haberler

Adana'da evde çıkan yangında hasar oluştu
AA - Yusuf Tunur - Güncel
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Ferit Can K'ye ait Ulus Mahallesi 181 Sokak'ta müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çatı kısmına sıçrayarak büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Yusuf Tunur - Güncel