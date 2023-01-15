Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Seyhan ilçesinde bir binada çıkan yangın, hasara yol açtı. Seyhan ilçesinde bir binada çıkan yangın, hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 katlı binanın 8. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt İtfaiye Seyhan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.