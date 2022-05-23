Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Adana'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına üst katlara sıçramadan müdahale ederken polis de vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.