Adana'da Ev Yangını: Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Dumandan etkilenen A.G. ile kızı E.G. hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde bulunan bir evde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne A.G. ile kızı E.G. evden tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. A.G. ve E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),