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Adana'da Ev Kurşunlama Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Ev Kurşunlama Anı Güvenlik Kamerasında
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kapüşon ve maske takan iki kişi, bir evin önüne gelerek tabanca ile ateş açtı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen şüpheliden birinin evi tabanca ile kurşunlaması, diğerinin de bu anları cep telefonu ile görüntülemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen 2 kişi, ara sokaktaki bir evin önüne geldi. Bu kişilerden biri eve tabancayla ateş ederken, diğeri de cep telefonuyla o anları kayda alındı. Şüpheliler, daha sonra koşarak kaçtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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