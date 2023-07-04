Adana'da Ev Bahçesinde Esrar Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin bahçesinde esrar yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, esrar yetiştirildiği belirlenen adrese baskın düzenledi ve 31 kök Hint keneviri ile 200 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.