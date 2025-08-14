Adana'da Etanol Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir etanol fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının depo kısmında başladığı kaydedildi. Can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir etanol fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir etanol fabrikasında çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye başta olmak üzere pek çok kurumun yangın söndürme ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili açıklama yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "OSB'nin en büyük tesisinde korkutucu bir yangın çıktı. Depo kısmında başlayan yangın çok şükür kontrol altına alındı. En önemlisi, can kaybı yaşanmaması, tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
