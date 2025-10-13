Haberler

Adana'da Et Yüklü Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Pozantı ilçesinde et yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, sürücünün durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde et yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle et yüklü dorsedeki yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
