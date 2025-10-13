Adana'da Et Yüklü Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde et yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle et yüklü dorsedeki yangın söndürüldü.