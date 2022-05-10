Adana'da esnafın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli daha yakalandı

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık iki ay önce bir esnafın iş yerinde silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Mart'ta Umut Barış Koç'un (27) Tufanpaşa Mahallesi'ndeki cep telefonu dükkanında av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.

Faili meçhul cinayetle ilgili bağlantısı olduğu belirlenen Abdurrahman Y'ye yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Abdurrahman Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Tufanpaşa Mahallesi'nde, 17 Mart'ta cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faili meçhul cinayetle ilgili bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, kentteki 12 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalanmış, adreslerde ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile kar maskesi ve 20 mermi ele geçirilmişti.

Zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ö, C.Ç. ve C.S. tutuklanmış, M.Ç. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.