Adana'da Eski Sevgilisini Görüşmek İstemeyen Öğretmenin İntihar Girişimi

Adana'da Eski Sevgilisini Görüşmek İstemeyen Öğretmenin İntihar Girişimi
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Adana'da, eski sevgilisiyle görüşmek istemediği için parkta intihar girişiminde bulunan öğretmen İnci K. hastaneye kaldırıldı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

ADANA'da, kendisiyle görüşmek istemeyen eski sevgilisi öğretmenin çalıştığı okulun yakınındaki parka gelen meslektaşı İnci K. (35), göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan İnci K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İnci K., daha önce Şırnak'ta aynı okulda görev yaptığı eski sevgilisinin Adana'da görev yaptığı okulun önüne geldi. Ancak ismi öğrenilemeyen eski sevgilisi, İnci K. ile görüşmek istemedi. Yanında getirdiği tabancayla okulun yakınındaki parka giden İnci K., göğsüne dayadığı tabancayla intihar etmek istediğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnci K., polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna etme çabalarına olumsuz karşılık verdi. Polisin ikna çabalarının devam ettiği sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. İnci K., olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnci K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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