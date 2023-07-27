Adana'da Eski Sevgilinin İş Yerine Baskın: Kadın Tabancayla Vuruldu

Adana'da gayrimenkul danışmanı Kadir T., oğlu ve yeğeni ile barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Özlem Hüküm'ün iş yerini bastı. Çıkan arbedede Hüküm, tabancayla kolu ve bacaklarından vuruldu. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

ADANA'da gayrimenkul danışmanı Kadir T. (52), oğlu ve yeğeni ile barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Özlem Hüküm'ün (37) iş yerini bastı. Çıkan arbedede Kadir T.'nin yeğeni Serdal T. (36), Hüküm'ü tabancayla kolu ve bacaklarından vurdu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Hüküm, "Serdal, silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için ittim. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm" dedi.

Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm, 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı Kadir T. ile bir süre önce sevgili oldu. Kadir T., iddiaya göre, ortak iş de yaptığı Hüküm'e psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp, birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı. Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu Kadir T.'den ayrılmak istedi. Kadir T., bu durumu kabullenemeyince kadını sürekli tehdit edip, kararından dönmesi için zorladı ancak olumsuz yanıt aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir T., Hüküm'den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için iş yerine gittiğinde saldırıya uğradıklarını, Serdal K.'nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.