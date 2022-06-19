Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi yakalandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde yaşayan ve ailesinin ikamet ettiği Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'ne giden Hatice B. burada karşılaştığı eski kayınpederi Mustafa K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K, eski gelinine av tüfeğiyle ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hatice B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatice B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Mustafa K'yi gözaltına aldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Saimbeyli Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title