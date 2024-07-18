Üye Girişi
Haberler

Adana'da Eski Damadı Tarafından Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tartıştığı eski damadı tarafından sokak ortasında vurulan bir adam yaşamını yitirdi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'da tartıştığı eski damadı Ahmet Susam (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Susam, 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Eski eşi başkasıyla evlenip şehir dışına yerleşen Susam, boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı. Ahmet Susam, bu sabah Bulut'un evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Susam, yanındaki tabancayla Muhittin Bulut'u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet Susam'ı Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

Bu arada Ahmet Susam'ın vurduğu eski kayınpederini yaralı halde yerde yatarken tekmeleyip üzerine bastığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Şüpheli Ahmet Susam'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title