Adana'da Eşiyle Tartıştıktan Sonra Kayınpederinin Evinin Yangınını Çıkardı

ADANA'da Eren Ö., kardeşi Mert Ö. ile birlikte evi terk eden eşi Fadime Ö.'yü darbettikten sonra sığındığı kayınpederi Osman G.'nin evini molotof kokteyli ile kundakladı. Yangın büyümeden söndürülürken, saldırgan damat ve kardeşi gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşi Eren Ö.'den bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine döndü. eren Ö., eşini ikna etmek için beraberinde kardeşi Mert Ö.'yü de alarak kayınpederinin evine gitti. Fadime Ö.'nün eve dönmek istememesi üzerine çıkan tartışmada eşi tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında damat ve kardeşi, molotof kokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çıkan yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli damat ile kardeşini gözaltına aldı. İki kardeşin saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber: Eser PAZARBAŞI - Kamera: ADANA,,