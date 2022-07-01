Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, dün eşi Cansu Y. ile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Durmuş Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Durmuş Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, fabrikada çalışan Cansu Y. ile eşi Durmuş Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle Cansu Y. bölgeden uzaklaştırılmış, kavgayı ayıran Tolga Kılıç ise Durmuş Y. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan Durmuş Y, polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sabancı Sarıçam Adana Güncel Haberler

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