Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, dün eşi Cansu Y. ile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Durmuş Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Durmuş Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dün, fabrikada çalışan Cansu Y. ile eşi Durmuş Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle Cansu Y. bölgeden uzaklaştırılmış, kavgayı ayıran Tolga Kılıç ise Durmuş Y. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan Durmuş Y, polis ekiplerince yakalanmıştı. AA / Ozan Efeoğlu - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sabancı Sarıçam Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.