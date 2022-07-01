Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
AA - Ozan Efeoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, dün eşi Cansu Y. ile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Durmuş Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Durmuş Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, fabrikada çalışan Cansu Y. ile eşi Durmuş Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle Cansu Y. bölgeden uzaklaştırılmış, kavgayı ayıran Tolga Kılıç ise Durmuş Y. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan Durmuş Y, polis ekiplerince yakalanmıştı.
AA / Ozan Efeoğlu - Güncel