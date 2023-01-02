Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 11 Nisan'da eşi Elif İ'yi öldüren tutuklu sanık Murat İ. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın boşanma aşamasındaki eşi Elif İ'nin kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gittiğini, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını aralarında çıkan tartışma sonrası 16 kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, özel hastaneye kaldırılan Elif İ'nin burada yaşamını yitirdiğini ve Murat İ'nin polise teslim olduktan sonra suçunu itiraf ettiğini bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Murat İ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu ve karısını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesinde, geçen yıl 11 Nisan'da Murat İ, eşi Elif İ'yi kuzeninin evinde bıçaklamış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçtıktan bir süre sonra polise teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.