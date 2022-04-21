Adana'da eşini bıçakla öldüren sanık, hakim karşısında

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık B.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.D. maktul T.D'nin 15 yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu ve yaklaşık 4 yıldır birtakım sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Olay günü hakaret etme nedeniyle eşiyle tartışmaya başladıklarını belirten B.D, "Eşimi bana küfretmemesi konusunda uyardım. Fakat hakaretlerine devam etti. Ayrıca sosyal medya hesabından başka bir kişiyle mesajlaştığını gördüm. Eşim konuştuğu kişiden para istiyordu. Bunun üzerine tartışma büyüdü ve ben çok sinirlendim. Mutfaktan bıçak aldım ve eşimi bıçakladım. Sonrasında çocuklarımı alarak ablamın yanına gittim. Ablama gittikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım ve olayı bildirdim." ifadesini kullandı.

Maktulün annesi R.Ç. ise kızı ve kocası B.D. arasında geçimsizlik olduğunu anlatarak, "Evlilikleri boyunca B.D. kızım T.D'ye şiddet uygulardı. Evliliklerinde geçimsizlik olurdu. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı hususları dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına ve adli emanete alınan maktul T.D'nin cep telefonundan herhangi bir uygulama üzerinden üçüncü bir kişiyle gönül ilişkisi olduğuna dair yazışma yapıp yapmadığı hususunda bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde geçen yıl 22 Eylül'de evlerinde tartıştığı karısı T.D'yi (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.