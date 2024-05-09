Adana'da Eşi ve Ailesini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Olay bilinçli ve planlı bir şekilde gelişmedi. Önceki celse yaptığım ayrıntılı savunmayı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te Özgür Durmuş, Suriye uyruklu eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı evde bıçaklayarak öldürmüş, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı yaralamıştı. Durmuş olay günü tutuklanmış, daha sonra hakkında iddianame düzenlenmişti. Öte yandan, Özgür Durmuş ve İptihel Baba çiftinin 6 çocuğunun bulunduğu, olaydan önce bakım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle çocukların devlet korumasına alındığı belirtilmişti.