Adana'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından evinde pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından evinde pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Abdullah T. ile eşi Müzeyyen T. arasında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah T, eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurdu, ardından kaçtı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Müzeyyen T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlı Abdullah T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt Seyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.