Adana'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Güncel Haberler
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde Hasret Ö. (42) ile erkek arkadaşı K.Ö. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. Hasret Ö'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Hasret Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince önce özel bir hastaneye ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, K.Ö'nün, Hasret Ö'yü el ele yürüdükleri sırada çıkan tartışma sonucu bıçakla yaraladığını belirledi.
Mahallenin ara sokaklarında arama yapan ekipler, K.Ö'yü suç aletiyle yakaladı.
Gözaltına alınan ve 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli polis merkezine götürüldü.