Adana'da Eniştesinden Zorla Para Alan Zanlı Serbest Bırakıldı

Adana'da eniştesinden zorla para aldığı ve bir kişinin de silahla yaralanmasında azmettirici olduğu öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.Ş. (57) polise başvurarak 22 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden 1 yıl önce çıkan kardeşi S.G'nin, geçen yıl eşi A.Ş'yi tehdit ettiğini, zorla mezarlığa götürdüğünü ve eşinin babasından miras olarak kalan 300 bin lirasını aldığını öne sürdü.

Kardeşinin parayı aldıktan sonra kendisini çok kez arayıp "Elim kan kokuyor, sizi öldüreceğim." diyerek tehdit ettiğini ileri süren S.Ş, korktuğu için o dönem bir şikayette bulunmadığını anlattı.

S.Ş, kardeşinin yaklaşık 1 ay önce de kendisinden şikayetçi olması nedeniyle yeğenini silahla yaralattığını iddia etti.

İddialar üzerine S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.