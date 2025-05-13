Adana'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye bahçesindeki etkinlikte, engelliler müzik ve oyunlar eşliğinde düzenlenen aktivitelere katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.