Adana'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
Kozan ilçesinde düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde, engelli bireyler müzik ve oyunlar eşliğinde çeşitli aktivitelerle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, özel bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Belediye bahçesindeki etkinlikte, engelliler müzik ve oyunlar eşliğinde düzenlenen aktivitelere katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel