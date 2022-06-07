Adana'da emekli hakimden hastaneye destek - Haberler

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Adana'da emekli hakimden hastaneye destek

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
Adana'da emekli hakimden hastaneye destek

Adana'da emekli bir hakim, Çukurova Devlet Hastanesi'nde bir odanın tadilatını yaptırarak malzeme desteğinde bulundu.

Adana'da emekli bir hakim, Çukurova Devlet Hastanesi'nde bir odanın tadilatını yaptırarak malzeme desteğinde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, emekli hakim Sabri Çiçekli, maaşından biriktirdiği parayla hastaneye destekte bulunmak istedi.

Çiçekli, emekli aylığıyla hastanedeki bir odanın tadilatını yaptırarak gerekli malzemelerin alınmasını sağladı.

Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Akif Küçükcan, hastaların hizmetine hazır hale getirilen odanın yapımında destek olan Çiçekli'ye teşekkür etti.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Devlet Hastanesi Çukurova Adana Güncel Haberler

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