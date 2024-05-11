Adana'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Aladağ ilçesinde oyun oynarken eline saplanan korkuluk demiri, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çocuğun kurtarılmasını sağladı. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adana'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Aladağ ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde korkuluk demiri, oyun oynayan çocuğun eline saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin demiri kesmesinin ardından çocuğa 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Çocuk, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.