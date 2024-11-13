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Adana'da Elektrikli Sobadan Kaynaklanan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Adana'da Elektrikli Sobadan Kaynaklanan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu Ersin Y. adlı 34 yaşındaki bir kişi dumandan etkilendi. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde evde elektrikli sobadan kaynaklanan yangında Ersin Y. (34), duman etkilendi.

Saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde Dursun Y.'ye ait iki katlı evden yükselen alevleri gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Alt katta yangını fark eden ev halkı binayı boşaltırken ev sahibinin oğlu Ersin Y. dumandan etkilendi. İtfaiye ekibi, yangını diğer binalara sıçramadan söndürürdü. Dumandan etkilenen Ersin Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmasının ardından evde incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının elektrik sobasından çıktığını tespit etti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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