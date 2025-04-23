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Adana'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Adana'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı
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Adana'da elektrikli motosikletten kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen sürücü Yakup, hayatını kaybetti. Eşi Güllü ve iki yaşındaki oğlu Muhammet Ayaz Kaya yaralandı.

ADANA'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen elektrikli motosikletin sürücüsü Yakup (22) yaşamını yitirdi, eşi Güllü (21) ve çocukları Muhammet Ayaz Kaya (2) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Kaya yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler motosiklette bulunan anne Güllü ile oğlu Muhammed Ayaz'ı yaralı olarak kurtarırken, baba Yakup Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yaralı anne- oğul, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yakup Kaya'nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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