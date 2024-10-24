Üye Girişi
Haberler

Adana'da Elektrikli Isıtıcının Patlaması Sonucu 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Elektrikli Isıtıcının Patlaması Sonucu 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da üşümemeleri için konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 6 yaşındaki Hüseyin, 3 yaşındaki Şam ve 1 yaşındaki Şahad yaşamını yitirdi. Anne Hadice Muhammad, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ADANA'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybeden Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin'in (1) gözaltına alınan anneleri 5 aylık hamile Hadice Muhammad, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 22 Ekim saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak'taki 3 numaralı evde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Osman Ahmed Hüseyin, işe gitmek için evden ayrıldı. Eşi Hadice Muhammad ise evde uyuyan çocukları Hüseyin Hüseyin, Şam Hüseyin ile Şahad Hüseyin'i evde bırakıp, markete gitti. Ailenin, çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için koyduğu elektrikli ısıtıcı patlayınca, yangın çıktı. Odadaki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangını öğrenip, eve gelince sinir krizi geçiren anne Hadice Muhammad, ambulansta tedavi edildi. Gözaltına alınan Muhammad, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, Muhammad'ın 'aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Çocuk Adana Yaşam Kaza Şam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oosterwolde sağlık durumu ne? Jayden Oosterwolde ameliyat mı olacak? PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler? Fethullah Gülen'in ardından öne çıkan iki isim kim? HMGS sonuçları sorgulama ekranı! 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.