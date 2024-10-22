Üye Girişi
Haberler

Adana'da Elektrikli Isıtıcı Yangını: Üç Kardeş Hayatını Kaybetti

Adana'da Elektrikli Isıtıcı Yangını: Üç Kardeş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 6, 3 ve 1 yaşlarındaki üç kardeş hayatını kaybetti. Yangın, ailenin evde bulunmadığı sırada meydana geldi.

ADANA'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin (1) kardeşler hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak 3 numaralı evde meydana geldi. Evde sabah uyuyan çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için elektrikli ısıtıcı bırakan Suriyeli çiftten baba işe, anne ise markete gitti. Aşırı ısınan ısıtıcı patlayınca yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Adana Kaza

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
Isıtıcıdan çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı

Yatağın altına konulan ısıtıcı faciaya sebep oldu! 3 çocuk can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Mert Günok Lyon maçında yok mu? Mert Günok Lyon maçında oynamayacak mı? BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı? FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi? Gelin Evi Mervenur Saka kimdir? Mervenur Saka kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.