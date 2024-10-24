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Yangında ölen Suriyeli 3 çocuğun hamile annesi serbest bırakıldı

Yangında ölen Suriyeli 3 çocuğun hamile annesi serbest bırakıldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde üşümemeleri için yatağın altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, 6, 3 ve 1 yaşındaki üç kardeş hayatını kaybetti. Anne Hadice Muhammad gözaltına alındı ve 5 aylık hamile olması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybeden Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin'in (1) gözaltına alınan anneleri 5 aylık hamile Hadice Muhammad, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 22 Ekim saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak'taki 3 numaralı evde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Osman Ahmed Hüseyin, işe gitmek için evden ayrıldı. Eşi Hadice Muhammad ise evde uyuyan çocukları Hüseyin Hüseyin, Şam Hüseyin ile Şahad Hüseyin'i evde bırakıp, markete gitti. Ailenin, çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için koyduğu elektrikli ısıtıcı patlayınca, yangın çıktı. Odadaki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangını öğrenip, eve gelince sinir krizi geçiren anne Hadice Muhammad, ambulansta tedavi edildi. Gözaltına alınan Muhammad, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, Muhammad'ın 'aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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