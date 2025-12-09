Adana'da esnafın elektrikli bisikletine tüfekle ateş ettikleri öne sürülen 2 sanığa hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştıkları esnafın elektrikli bisikletine av tüfeğiyle ateş ettikleri iddia edilen 2 sanıktan biri 6 yıl diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar M.S. ve M.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanıkların, para ve sigara istedikleri A.D'nin tepki göstermesi üzerine bakkalın önünde duran elektrikli bisikletine av tüfeğiyle 2 el ateş ederek kaçtıklarını belirtti.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini ifade eden savcı, M.S. ve M.B'nin "birden fazla kişiyle silahla yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki A.D'nin avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişiyle silahla yağmaya teşebbüs" suçundan sanık M.S'yi 6 yıl, M.B'yi ise 5 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.