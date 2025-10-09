Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kamyonetin çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü Melih Erişmiş ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erişmiş'in durumu ciddi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ş.Y. yönetimindeki 01 AGJ 372 plakalı kamyonet, Bülent Angın Bulvarı'nda Melih Erişmiş'in (56) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel