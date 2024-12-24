Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 3 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.
Girne Bulvarı yan yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, E.S'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ile yanındaki K.S. ve S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.