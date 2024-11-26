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Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Adana'da bir kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu gerçekleşti.

Adana'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.

Deniz E. idaresindeki 01 UF 025 plakalı kamyonet ile Abdullah Düveci'nin kullandığı elektrikli bisiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü Düveci ile Şükriye Düveci (16) ve Suriye uyruklu Luay İsmail yaralandı.

Yaralılardın 2'si Çukurova Devlet Hastanesine, Şükriye Düveci özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şükriye Düveci, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi morga gönderildi.

Öte yandan, elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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