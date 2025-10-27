Adana'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Adana'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Adana'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapan elektrikli bisiklete otomobilin çaptığı anlar yer aldı.
Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel