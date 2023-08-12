Adana'da Elektrik Direğine Çıkan İşçi Akıma Kapılıp Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir elektrik işçisi, sokakta bulunan elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle işçinin cansız bedeni direkten indirildi.

Adana'da elektrik direğine çıkan işçi, akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi 12202 sokakta meydana geldi. Elektrik işçisi Murat Şahin, bir eve elektrik bağlamak için sokakta bulunan elektrik direğine çıktı.

Bir süre sonra akıma kapılan Şahin, elektrik direğinde asılı kaldı. Şahin'i görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, akımın kesilmesinin ardından Şahin'i direkten indirdi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı. - ADANA