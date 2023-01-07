Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi'nde Sinan E. (46) idaresindeki 01 D 6572 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Durdane Ö. (52), Elmas Y. (39) ve Kadir Ü. (17) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tahlillerde sürücünün 205 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Adana Kozan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title