Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası polisi alarma geçirdi - Haberler

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Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası polisi alarma geçirdi

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası polisi alarma geçirdi

Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darbedildiği ihbarı polisi harekete geçirdi.

Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darbedildiği ihbarı polisi harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, elektrik direğine bağlanan kişinin şüphelilerce darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İhbara konu sokağa ulaşan ekipler yaptıkları araştırmada bir kişiyi tarla içerisindeki elektrik direğine plastik iple bağlanmış halde buldu.

Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.

Polis ekiplerince ip kesilerek bağlı olduğu elektrik direğinden kurtarılan kişi ile yakınları, işlemler tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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