Adana'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

ADANA'da elektrik işçisi Murat Şahin (31) bir evin elektrik bağlantısını yapmak için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mahallesi 12202 sokakta meydana geldi. Burada bulunan bir evin elektrik bağlantısını yapmak isteyen Murat Şahin, merdivenle sokaktaki elektrik direğine çıktı. Bu sırada kablolardaki akıma kapılan Şahin, bir süre direkte asılı kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akımı kesen ekipler Şahin'i bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel