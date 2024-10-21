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Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Sahipsiz Köpek Hayatını Kaybetti

Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Sahipsiz Köpek Hayatını Kaybetti
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Kozan ilçesinde, refüjdeki su birikintisini içmek isteyen sahipsiz köpek, elektrik akımına kapılarak öldü. Olayla ilgili ekipler acil müdahalede bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde refüjdeki su birikintisinde elektrik akımına kapılan sahipsiz köpek öldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde refüjde biriken suyu içmek isteyen köpek akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine Kozan Belediyesi ekipleri ve elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.

Ölen köpeği kaldıran ekipler, elektrik kaçağına neden olduğu değerlendirilen sinyalizasyon direğinin akımını kesti.

Refüjde su birikintisine yol açan borudaki sızıntının giderilmesi için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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