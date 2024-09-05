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Adana'da El Yapımı Patlayıcı ve Tabancalı Saldırı

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Adana'da bir kişi el yapımı patlayıcı ve tabancalı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da, bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı. Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in Hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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