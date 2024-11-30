Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli iki kişi, bir ekmek imalathanesine düzenledikleri silahlı saldırıda 4 kişiyi yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Motosikletli iki kişi, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ekmek imalathanesine silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda, iş yerindeki Azad A, Osman Ö, Umut A. ve Cuma Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri zanlıları arıyor.