Adana'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangın Ayakkabı Mağazasına Sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde ekmek fırınında başlayıp ayakkabı mağazasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezindeki bir ekmek fırınının un deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fırındaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ayakkabı mağazasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan ekiplere vatandaşlar da yardım etti.

Belediye Başkanı Ali Avan da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında fırının tamamı, mağazanın ise bir bölümü hasar gördü.