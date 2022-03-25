Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Haberler

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Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

Adana'da ekmeğe zam yapılarak 3 liradan satılmaya başlandı.

ADANA (İHA) - Adana'da ekmeğe zam yapılarak 3 liradan satılmaya başlandı.

Adana Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 210 gram somun ve sade pide ekmek bugünden itibaren 3 liradan satılmaya başlandı. Odadan yapılan açıklama şu şekilde:

"25.03.2022 Cuma gününden itibaren 210 gram sade pide ve 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlenmiştir. Kamet 40 kuruş olarak verilecektir."

Adana'da somun ekmek 2 lira 25 kuruştan, pide ekmek ise 2 lira 50 kuruştan satılıyordu.

(Umutcan İşledici-İHA)

Adana'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adana, Ekonomi, Güncel, Haberler

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