Haberler ›› Güncel ›› Adana'da Ekim Ayında Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 137 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Ekim Ayında Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 137 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Ekim ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 171 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 250 kilo 716 gram esrar, 3 kilo 772 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden 137'si tutuklandı, 34 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.