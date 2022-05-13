Adana'da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı

TÜRKİYE'de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı Adana'da bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanı, yüzde 30 düştü. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, normal şartlarda bugünlerde hasat yapılması gerekirken, martta 2 kez meydana gelen don yüzünden hasadın haziran ortasına sarktığını söyledi.

Lezzeti ve serinletici etkisiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun Çukurova'daki ekim alanı azaldı. Türkiye'de üretilen 4 milyon ton karpuzun 4'te 1'inin karşılandığı kentte geçen yıl 143 bin dönümde ekim yapılırken, bu yıl 100 bin dönüme ekildi. Artan girdi maliyetleri yüzünden çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi, karpuz üretiminde daralmaya neden oldu. Mart ayında 2 kez eksi 6 derecede meydana gelen don ise hasadı geciktirdi.

Cahit İncefikir, büyük boyutlu karpuzların satın almada, taşımada ve taze tüketiminde sıkıntılara neden olabileceğini aktarıp, daha küçük boyutlarda üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.