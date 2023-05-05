Adana'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda 16 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede "joker" diye tabir edilen başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, başkalarının yerine sınava girecek kişileri organize ederek maddi menfaat sağlayan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.