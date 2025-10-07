Haberler

Adana'da Ehliyet Sınavında Kopya Şüphesi

Adana'da Ehliyet Sınavında Kopya Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki e-sınav merkezinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki kişi yakalandı. Üst aramalarında, cep telefonuna ait alıcı cihaz ve kulaklıklar tespit edildi.

ADANA'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Olay, 1 Ekim'de, Yüreğir ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda açılan 'e-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. Saat 17.30'da başlayan ehliyet sınavına girişte yapılan üst aramasında, Sinan Y.'nin kemerinin altına gizlenmiş cep telefonuna ait alıcı cihaz ile kulağında kulaklık bulundu. Aynı gün saat 19.00'da başlayan ikinci oturum öncesi yapılan kontrolde ise Medine D.'nin kıyafetinin iç kısmına dikilmiş alıcı cihaz ve kulağında kulaklık tespit edildi. Her 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti

Bir aylık evlilerdi! Eve giren ekipler 2 cesetle karşılaştı
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.