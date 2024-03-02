Adana'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler törenle yemin etti
İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan acemi erler için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan erler yemin etti. Törenin ardından eğitimini tamamlayan erler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.
Adana'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler törenle yemin etti.
İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan acemi erler için tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan erler yemin etti.
Törenin ardından eğitimini tamamlayan erler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.