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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kişi tutuklandı

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Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 11 kilo 778 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 988 sentetik ecza, 892 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain ile ruhsatsız 6 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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